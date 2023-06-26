緬甸軍政府公開銷毀5億美元毒品

（法新社仰光26日電） 緬甸軍政府表示，他們今天焚燒了價值近5億美元的非法毒品，但也示警，他們無法阻止毒品生產和販運激增的趨勢。

廣告 繼續瀏覽後續

在一年一度慶祝「禁止藥物濫用和非法販運國際日」（International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking）的盛大活動上，高高堆起的海洛因、大麻、俗稱「冰毒」的甲基安非他命、以及鴉片在商業中心仰光公開銷毀。

根據軍政府官員，電視轉播的銷毀活動也在緬甸其他地方進行，全國銷毀的毒品總價值4億4600萬美元。

但是，緬甸中央藥物濫用管制委員會（Central Committee for Drug Abuse Control）負責人罕見承認，緬甸毒品交易金額高達數十億美元，打擊行動並未收到成效。

中央藥物濫用管制委員會主席索塔（Soe Htut）告訴「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）：「儘管已經逮捕和起訴無數吸毒者、毒品製造者、販運者、以及販毒集團，毒品的生產和販運根本沒有減少。」

被稱作「金三角」（Golden Triangle）的緬甸、寮國、泰國交界地區長期以來一直是非法毒品生產和販運的溫床，尤其是冰毒和鴉片。

其中包括緬甸撣邦（Shan State）。根據聯合國說法，撣邦是東南亞冰毒的主要來源，這裡也混雜着少數民族叛軍以及與緬甸軍方結盟的民兵組織。

分析家認為，於2021年推翻民選政府奪權的軍方，對於終結獲利豐厚的毒品交易並不認真。

獨立分析家馬迪森（David Mathieson）告訴法新社，軍方「實際上是毒品交易的最終保護集團，多年來一直是如此」。

在此次銷毀活動之前，聯合國通報，去年在緬甸查獲了創紀錄的冰毒，政變帶來的混亂也使得鴉片罌粟的種植死灰復然。

本月稍早，根據聯合國毒品暨犯罪辦公室（UN Office on Drugs and Crime），2022年在緬甸查獲超過23噸的結晶甲基安非他命（crystal meth，亦稱結晶甲安）。

聯合國毒品暨犯罪辦公室指出，東南亞的冰毒批發和街頭販售價格都在下滑或是處於歷史低點。「最有力的地區販運網絡仍能運作，並且有高度的自信他們不會被阻止。」

聯合國毒品暨犯罪辦公室1月時表示，自政變以來，鴉片罌粟的生產急遽增加。政治和經濟動蕩驅使農民種植罌粟。

聯合國表示，現在用於種植鴉片罌粟的土地突破4萬公頃，約為紐約市面積的一半。

© 2023 AFP