56歲高考釘子戶 中國男子第27次落榜仍未放棄

（法新社北京26日電） 有「中國高考釘子戶」之稱的梁實現年56歲，他過去幾十年屢敗屢戰不斷參加高考，到今年已參加27次考試依然落榜，雖然他不禁懷疑還能否考上心儀大學之夢，仍決定明年再戰。

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梁實是名白手起家的富翁，這40多年考了27回高考，就為考上頂尖的四川大學一圓成為「知識分子」的抱負。

從大部分社會衡量標準看，梁實的人生堪稱成功，從一介工廠低階員工一步一腳印，最後成立自己的建材公司，賺進數百萬人民幣對他來說不是難事，但他始終沒忘情大學夢。

為達成有名望的高等教育，他一天念書12小時，戒掉打麻將與喝酒、忍受媒體取笑他「高考釘子戶」及網路上懷疑他作秀的質疑。

儘管他過上好幾個月苦行僧般的生活，今年他的高考總分424分，距離普通大學的二本線差34分。一本指的是中國大陸全國重點大學，二本是普通大學，各有最低門檻分數線。

他受訪時告訴法新社：「得知成績前，我心裡已經有譜分數到不了一本線，卻沒想到連二本線都到不了。」

梁實從1983年開始報名高考，2018年最高考到469分，當年四川理科二本線是458分，一本線是546分，當時他認為還能考更好於是決定繼續重考。但一直到2021年成績仍不盡理想，梁實從2022年開始選擇文科，沒想到分數428分仍低於文科二本線38分，但他仍覺得與川大的緣分未盡，決定再戰。

2023年的高考成績出爐，梁實曾表明如今年能上二本線進一個滿意的二本大學，他就會去讀，怎料總分424分依舊落榜，甚至比去年還略退步。

若是過去，落榜絲毫不妨礙梁實再接再厲的決心，每回落榜他都誓言明年再來；但這回他不禁懷疑是否努力永遠也無法開花結果。

他語帶倦意說：「若真的再看不到進步希望，就沒有再考下去的動力，我是真的每天都很用功。很難講明年還會否繼續準備高考。」萌生倦意還是考了幾十年頭一遭。

不過生活突然與準備考試絕緣，對已考了這麼多年的梁實而言還是難以想像。

他若有所思地說：「雖然是個很難下的決定，但我還沒打算放棄。若就這麼放棄不再考了，那餘生所喝的每口茶都是遺憾的滋味。」

© 2023 AFP