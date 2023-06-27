瓦特斯被任命為福斯新聞明星主持人

（法新社華盛頓26日電） 福斯新聞今天宣布由瓦特斯（Jesse Watters）接替被驅逐的黃金時段當家主播卡爾森（Tucker Carlson）。瓦特斯同樣是一位以挑釁言論着稱的保守派評論員，他對左派的攻擊為他贏得大量追隨者。

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瓦特斯的出線是新聞巨人福斯的改組行動之一。福斯新聞（Fox News）先前以7億8750萬美元與Dominion投票系統公司（Dominion Voting Systems）達成誹謗案和解，隨後又在4月底與好鬥的明星主播卡爾森分道揚鑣。

媒體巨擘梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的福斯新聞在美國前總統川普（Donald Trump）任職前與任職期間力挺川普，但雙方最近關係不太穩定，川普常因福斯未予他應有的支持而憤怒。 瓦特斯目前是福斯新聞晚間圓桌談話節目「五人組」（ The Five）的共同主持人。福斯新聞在宣布瓦特斯的新工作時，也同時公布新版的黃金時段內容，將由「瓦特斯黃金時段」（Jesse Watters Primetime）接替卡爾森原來在晚上8時的節目。

此一人事變動，正值福斯試圖控制卡爾森於5月離職後造成的財務損失。在卡爾森充滿火藥味的離職後，福斯新聞的晚間收視率據稱暴跌。

現年44歲的瓦特斯2001年大學畢業後即加入福斯新聞擔任製作助理，很快就以好鬥的「突襲式新聞」（ambush journalism）採訪風格竄起。

瓦特斯以在街頭突襲不知情的採訪對象聞名，這些人通常是政客、政府官員或自由派活動人士，其中許多人對瓦特斯的作法感到憤怒。

他曾遭指控播出具有種族主義的節目內容、嘲笑遊民是「生活中的魯蛇」，同時也嘲諷移民。 2021年底疫情期間，瓦特斯促請一場保守派政治會議的參與者「突襲」美國頂尖傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）。佛奇當時是美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長，也是美國對抗COVID－19的代言人。瓦特斯呼籲與會者猛轟佛奇，並「予以致命一擊」。 佛奇後來表示瓦特斯應該「當場被解僱」，但福斯新聞在聲明中為他們的明星記者辯護。 福斯新聞今天表示，新的人事陣容將「確保我們的觀眾在未來幾年，能獲得一流團隊無與倫比的報導」。

© 2023 AFP