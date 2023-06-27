美國警告非洲國家 瓦格納只會帶來死亡與破壞

（法新社華盛頓26日綜合外電報導）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）對俄羅斯發動兵變後，美國今天再次警告非洲國家與瓦格納合作充滿風險，他們所到之處儘是死亡與破壞。

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法新社報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）向記者表示，美國重申「曾公開與私下向這些國家傳達的訊息，即瓦格納每進入一個國家，隨之而來的就是死亡與破壞」。

米勒說：「你看到瓦格納剝削當地民眾，我們看到他們榨取當地錢財、侵犯人權。」

米勒表示：「瓦格納陷入衝突時將帶來不穩定，周末發生之事，加深我們對此問題的憂慮。」

俄羅斯準軍事組織在非洲越來越活躍，馬利軍政府招聘傭兵，並在與前殖民宗主國的法國關係惡化後，在外交上站在俄羅斯一邊。

聯合國人權機構上個月的報告指出，2022年3月在馬利中部穆拉（Moura）發生至少500人死亡的屠殺事件，美國認為幕後介入的外國勢力就是瓦格納。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天接受國營媒體「今日俄羅斯」（RT）訪問時表示，俄羅斯「教官」將繼續在馬利與中非共和國工作。

拉夫羅夫表示，歐洲已「放棄」了這兩個非洲國家，尤其是法國，這兩個國家也要求俄羅斯和瓦格納提供軍事教官並「確保其領袖安全」。 瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）周末發動了一場短暫的兵變，他的部隊向莫斯科挺進，不過隨後達成一項協議，克里姆林宮表示他將能安全前往白俄羅斯。

© 2023 AFP