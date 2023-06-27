聯合國視察關達那摩灣監獄：不人道且有辱人格

（法新社紐約聯合國總部26日電） 美國人權專家今天就初訪關達那摩美軍監獄一事提出報告說，最後30名被拘留者幾乎持續受到監視、嚴酷隔離，與家人接觸也受限，這樣的待遇「殘忍、不人道且有辱人格」。

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聯合國人權事務特別報告專員奧雷恩（Fionnuala Ni Aolain）表示，古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）美國海軍基地這座監獄的待遇，已違反被拘留人的「基本權利和自由」。

奧雷恩指出，2001年蓋達組織（Al-Qaeda）攻擊美國後，這批被拘留人以犯嫌身分遭到扣押將近20年，他們遭受一連串虐待，包括強制提取細胞、惡劣的醫療及心理健康照護。

奧雷恩在新聞簡報會中表示，這些受拘留人也欠缺與家屬接觸，不論是面對面訪視或通話聯繫。

她說：「根據我的評估，依據國際法，這類做法和疏漏，整體而言構成持續殘酷、不人道且有辱人格的待遇。」

在聯合國人權專家20年來尋求訪問這座監獄後，奧雷恩今年2月率團前往關達那摩。

她在介紹該團隊的報告時表示，華府尚未解決與被拘留者有關最明顯的侵犯人權行為，即這些人在2000年代初期遭到秘密扣押並轉移或引渡到關達那摩，且許多人在911恐怖攻擊事件後的頭幾年裡，受到美國特務嚴厲折磨。

這些被拘留人預定的軍事審判，也因為他們在經過嚴刑拷打後能否獲得公平正義的問題而延滯多年。

© 2023 AFP