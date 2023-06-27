雪梨邦代鬧區傳槍響 一黑幫男死在停車場車內

（法新社雪梨27日電） 澳洲雪梨市知名的邦代（Bondi）鬧區今天在尖峰時段發生槍擊案，一名男子喪命。警方指出，這是對雪梨黑社會一名「要角」的狙殺行動。

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事發地點是雪梨最繁忙的購物區之一。離邦代海灘不遠的一處地下停車場今天上午突然傳出槍響，鄰近住戶和通勤民眾受到驚嚇。警方到場後已將附近圍起警戒線。

警方發現一名「前科累累」的48歲男子死在自己的車內。雪梨所在地新南威爾斯州（New South Wales）的偵緝警司杜赫蒂（Danny Doherty）對媒體記者表示，現場可見「組織犯罪謀殺的特徵」。

杜赫蒂說：「我們相信這是一起鎖定目標的槍擊案，對象是一名組織犯罪高階人士。」

警方並未透露死者姓名，但指出這名男子「為警方熟知」，且「顯然有許多仇家」。

案發現場附近還找到一輛已燒毀的保時捷（Porsche）跑車，據信與這起槍擊案有關聯。

住在當地的27歲女演員兼舞者斯坎蘭（Olivia Scanlan）表示，這一區通常讓人聯想到衝浪者和背包客，而非幫派火拚，因此發生這起槍擊案令她「震驚」。

澳洲雖然只有2600萬人口，卻是全世界最有利可圖的娛樂性用藥市場之一，街頭賣價遠高於在歐洲或北美洲。

© 2023 AFP