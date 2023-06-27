頂尖大學疫情後營運困難 紐西蘭宣布25億元紓困

（法新社威靈頓27日電） 紐西蘭政府今天宣布為財務窘迫的大學院校提供1.28億紐元（約新台幣25億元）紓困金，希望能避免讓苦於從COVID-19疫情中復蘇的學術機構出現裁員、課程被迫刪減的情形。

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法新社報導，紐西蘭財政和教育部門表示，他們將注資1.28億紐元，透過補助更多學費來幫助學校繼續運作。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，紐西蘭一些頂尖大學苦於對付國內入學人數少、邊境重啟後國外學生迴流速度比預期慢的問題。

位於但尼丁（Dunedin）的奧塔戈大學（Otago University）和位於首都的威靈頓維多利亞大學（Victoria University of Wellington）最近分別表示，由於預算短缺，數百個工作職位岌岌可危，課程也可能遭到削減。

教育部長提內蒂（Jan Tinetti）表示，這樣的一次性注資將在未來兩年內協助一些提供學位的大學院校。

她坦承，這筆現金注資「並不會解決大學面臨的所有問題，但應會產生正面的影響」。

高等教育聯盟（Tertiary Education Union）主席道格拉斯（Julie Douglas）形容政府這項決定「遲到總比不到好」，並「審慎樂觀地」認為，這筆額外資金足以讓一些原須削減開支的大學解除困境。（譯者：紀錦玲）

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