俄飛彈擊中烏東餐廳 釀3死42傷慘劇

（法新社烏克蘭克拉莫托斯克27日電） 烏克蘭東部城鎮克拉莫托斯克（Kramatorsk）的一家知名餐廳，今天遭俄羅斯飛彈擊中，烏國有關單位表示，有至少3人因此失去性命，還有40多人受傷。

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烏克蘭警方表示，俄羅斯朝克拉莫托斯克發射了兩枚S-300地對空飛彈。

烏克蘭內政部在加密通訊體Telegram表示：「已從廢墟中找到3具遺體，其中包括一名2008年出生的未成年人，傷者則包括一名2022年出生的兒童。」

烏克蘭緊急服務單位在Telegram指出，這枚飛彈摧毀了廣受歡迎的瑞亞披薩（Ria Pizza）餐廳，另造成42人受傷。

當時與兩名友人在餐廳用餐的人士表示，「現場有很多人，還有孩子們在斷垣殘壁里」。

他在爆炸發生後說，事發時「我們正要離開」，並稱他的其中一個朋友現在還「埋在廢墟里」。

案發現場很快就擠滿圍觀民眾，飛彈引發的大火持續延燒，軍方和救難單位的人趕忙搜索其他受害者。

頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）表示，俄羅斯向克拉莫托斯克發射了兩枚飛彈。克拉莫托斯克人口一度達15萬，是遭俄軍圍困的烏東地區中，仍由烏國控制的最大城鎮之一。

在瑞亞披薩工作的32歲廚師表示，飛彈來襲時，餐廳內「擠滿了人」。

他說：「我才剛到餐廳，當時我站在那裡，然後就被埋住了。」

附近的幾棟建築物同樣在這次攻擊中受損。俄羅斯自2022年2月全面入侵烏克蘭起，即經常鎖定克拉莫托斯克為攻擊目標。

克拉莫托斯克距離前線約30公里。

一名飛彈攻擊發生時，人在附近的19歲烏克蘭士兵說：「人家告訴我，他們聽到有一架飛機飛過，然後就發生爆炸。」

他隨即前往受創的餐廳並協助救援工作。他說：「有個女孩困住並受傷了，他們還無法將她救出。」

© 2023 AFP