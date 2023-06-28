兵變過後 美國針對瓦格納集團在非洲的黃金目標

（法新社華盛頓27日電） 美國今天實施制裁，對象是提供俄羅斯傭兵集團瓦格納（Wagner Group）資金的非洲金礦開採活動，同時亦表示要追究這些傭兵在俄羅斯發動兵變幾天後的侵權行為。

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這項針對瓦格納集團的制裁措施，先前原已計畫執行，但由於美國試圖避免在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與傭兵集團首腦普里格津的權力鬥爭中站邊，因此暫時擱置。

美國財政部在一份聲明中表示，對中非共和國、阿拉伯聯合大公國和俄羅斯的4家公司實施制裁，這些公司被指控與瓦格納集團及其首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）有掛鉤。 美國今天制裁的公司，包括總部位於中非共和國的礦業公司Midas Ressources與黃金鑽石採購公司Diamville，美國認為它們均由普里格津控制。另外兩家受制裁的公司，一家是總部在杜拜的Industrial Resources General Trading，以及位於俄羅斯的Limited Liability Company DM。

美國財政部表示，這些公司在烏克蘭和非洲一些國家從事非法黃金交易，提供資金以維持與擴大傭兵武力。 美國財政部主管恐怖主義和金融情報的次長尼爾森（Brian Nelson）在聲明中表示：「瓦格納集團透過開採中非共和國與馬利等國的自然資源，為其殘暴行動提供資金。」

「美國將繼續瞄準瓦格納集團的收入來源，以削弱其在非洲、烏克蘭和其他地方的擴張與暴力行為。」

© 2023 AFP