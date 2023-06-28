獅子山共和國總統比歐連任 反對黨拒接受選舉結果

（法新社獅子山共和國自由市27日電） 獅子山共和國總統比歐在獲宣布勝選後，今天宣誓就職，但他的主要競爭對手批評選舉結果「不可信」，拒絕接受。

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現年59歲的比歐（Julius Maada Bio）順利連任獅子山共和國總統，自從1991到2002年的內戰結束以來，這個西非國家一直受到多重挑戰的衝擊，包括伊波拉（Ebola）疫情和現在嚴重的經濟危機。

法新社報導，獅子山共和國選舉委員會宣布，比歐贏得56%選票，而他的主要挑戰者卡馬拉（Samura Kamara）以41%得票居次。

卡馬拉推文說：「我斷然拒絕選舉委員會宣布的結果。」

卡馬拉所屬的全民國會黨（All Peoples' Congress, APC）已經對計票結果提出異議，全民國會黨昨天在聲明中譴責選舉委員會涉嫌缺乏包容性、透明度和責任感。

全民國會黨說，缺乏關於選票來自哪個投票所或選區的資訊。

該黨曾說：「不會接受這些虛假和偽造的結果。」

在後來的聲明中，全民國會黨聲稱在某些地區出現「超額投票」情況，並表示將「繼續拒絕捏造的結果」，並「重申我們的勝利」。

但比歐的支持者歡迎這樣的結果。

34歲的邁爾斯（Susan Myers）說：「我很高興比歐獲勝，我們希望他能修復經濟，並創造就業機會。」

歐盟觀察員在昨天的記者會說，選舉當局缺乏透明度和溝通，導致對選舉過程的不信任。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

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