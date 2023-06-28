瑞典警方批准清真寺外焚燒可蘭經抗議行動

（法新社斯德哥爾摩28日電） 瑞典警方今天表示，他們已批准一項申請在斯德哥爾摩大清真寺外焚燒可蘭經（Koran）的抗議行動，適逢穆斯林為期三天的宰牲節（Eid al-Adha）展開之際。

廣告 繼續瀏覽後續

警方在決定書中表示，根據現行法律，與焚燒相關安全風險的「性質不足以證明有理由決定駁回這項申請」。

警方曾拒絕批准兩起在斯德哥爾摩的示威行動，當中包括焚燒可蘭經，但兩周前遭到瑞典上訴法院駁回。

警方當時援引的理由是維安問題，因為今年1月土耳其大使館外發生焚燒可蘭經事件後，引爆長達數周的抗議，以及出現杯葛瑞典產品的聲浪，並導致瑞典申請加入北大西洋公約組織（NATO）行動受阻。

土耳其認為瑞典未能取締土國視為「恐怖分子」的庫德族組織，並對瑞典警方批准1月示威行動大為不滿，因而阻撓瑞典加入北約。

瑞典警方隨後於2月拒絕申請和焚燒可蘭經有關的兩起抗議活動，一起是個人，另一起則是一個組織，地點分別在土耳其和伊拉克兩國大使館外。

瑞典上訴法院於6月中旬裁定，警方不得駁回申請，並指出警方提出的社會秩序和維安理由，與計畫中的活動或其附近區域無充分的明確關聯性。

今天的示威申請是之前遭駁回的同一人提出。

根據法新社取得的副本，37歲的默米卡（Salwan Momika）在申請書上寫道：「我想在斯德哥爾摩大清真寺前抗議，我想表達我對可蘭經的看法，我要撕毀焚燒可蘭經。」警方表示，已請求全國各地警力支援維安。

© 2023 AFP