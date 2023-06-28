罪犯與執法單位衝突頻仍 墨西哥警方14僱員遭綁

（法新社墨西哥杜克拉古蒂瑞茲28日電） 墨西哥南部奇亞帕斯州（Chiapas）當局表示，當地警察部隊的14名行政人員昨天乘車沿公路行駛時，遭到武裝人士綁架。

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奇亞帕斯州安全局在聲明中表示，被綁架的全是男性僱員，他們在奇亞帕斯州首府杜克拉古蒂瑞茲（Tuxtla Gutierrez）西方約34.4公里處的城鎮奧科索科奧特拉（Ocozocoautla）一條公路上被武裝組織成員帶走。

根據發布在網路上的影片，幾個配備長槍、身着防彈背心的人站在至少3輛卡車旁，這些卡車封鎖了公路。檢察官表示正在驗證影片的真實性。

墨西哥「改革日報」（Reforma）報導，武裝分子攔住了載有警察當局僱員的車輛，奪走他們的手機，並命令他們躺在地上。

根據「改革日報」，犯案者釋放了這群人當中的女性，但擄走了男性。

安全局發言人表示：「從來沒有發生過這樣的事。」並補充正在調查這起綁架案的動機。

聯邦和州執法人員均加入搜索行動。

近期在奧科索科奧特拉地區，犯罪分子與執法部門之間衝突不斷。

該地區也是移民與毒品販運的熱門中轉站。

© 2023 AFP