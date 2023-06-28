美星大衛科倫斯韋 將披紅鬥篷擔任新超人

（法新社洛杉磯27日電） 負責DC漫畫超級英雄系列電影的導演詹姆斯甘恩（James Gunn）今天證實，美國新星大衛科倫斯韋（David Corenswet）將披上着名的紅色鬥篷，成為最新一代超人（Superman）。

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29歲的大衛科倫斯韋最近因演出串流平台Netflix迷你劇集「好萊塢」（Hollywood）而聞名，他將在製片公司「華納兄弟」（Warner Bros）預定2025年上映的「超人：傳承」（Superman: Legacy，暫譯）中擔任主角。

這項消息最先由多家好萊塢商業刊物披露，內容還提到電影女主角露薏絲蓮恩（Lois Lane）將由瑞秋布羅斯納漢（Rachel Brosnahan）飾演，她在多次獲得艾美獎（Emmy Awards）的喜劇片「了不起的麥瑟爾夫人」（The Marvelous Mrs. Maisel）有吃重演出。

詹姆斯甘恩轉推「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）的文章時寫道：「準確無誤！（他們不僅是絕佳演員，也是很棒的人）。」

鑒於超人在流行文化中的地位，這個角色被認為是好萊塢最引人注目、最受關注的話題之一。此前，在大銀幕上扮演過超人的明星包括克里斯多福李維（Christopher Reeve）、布蘭登勞斯（Brandon Routh），以及最近的亨利卡維爾（Henry Cavill）。

來自英國的亨利卡維爾曾演過2013年的「超人：鋼鐵英雄」（Man of Steel）等超人電影，也在去年的「黑亞當」（Black Adam）片尾彩蛋短暫再度飾演這個角色。

去年華納公司（Warner）與探索頻道（Discovery）合並後，新的領導階層決定讓執導過「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）的詹姆斯甘恩與「水行俠」（Aquaman）製片人彼得薩夫蘭（Peter Safran）共同負責所有DC漫畫（DC Comics）超級英雄相關電影。

他們的任務是重振DC漫畫超級英雄電影。比起票房屢創紀錄的競爭對手漫威（Marvel），DC電影的票房始終落後，近期也在「閃電俠」（The Flash）等作品上遭逢一連串挫敗。 詹姆斯甘恩與彼得薩夫蘭很快就為整套系列設定新方向，接着一直忙於重塑「超人」角色。

大衛科倫斯韋的其他作品包括Netflix劇集「大政治家」（The Politician）、HBO劇集「特擊罪惡城」（We Own This City），以及恐怖片「血色珍珠」（Pearl）。

© 2023 AFP