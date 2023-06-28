通膨令英國數百萬人吃不飽 研究：恐成常態

（法新社倫敦27日電） 由於食物通膨風險達到歷史新高，今天發布的一項研究提到，對數以百萬計的英國民眾來說，挨餓會逐漸成為「新常態」。

廣告 繼續瀏覽後續

薩塞克斯大學（University of Sussex）發展研究中心（Institute of Development Studies, IDS）所做的研究顯示，目前有14%的人口正面臨糧食匱乏問題，這種情況「令人擔憂」。

IDS主任李契（Melissa Leach）在聲明中說：「在英國，獲取食物並不是公平的，我們認為有必要更加關注在克服這些不平等的情況上，而不僅是關注在藉更工業化的農業來增加糧食產量一事上。」

根據這份研究，10年前英國的食物銀行不到100間，但2021年已增加到超過2000間；2022年9月已有970萬人陷入糧食匱乏問題。

李契補充道：「過去10年間，慈善機構伸援填補了政府沒做到的部分，但民眾饑餓問題日益普遍，這不是令人滿意或可持續的解決之道。」

官方最新的數據顯示，儘管物價漲幅略微放緩，但截至5月的過去1年間，食物價格上揚了18%以上。

© 2023 AFP