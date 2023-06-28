非裔青少年拒檢遭射殺 法國城市爆發暴力示威

（法新社巴黎28日電） 法國17歲非裔青少年奈爾因拒絕臨檢遭員警射殺，警方說詞與流出畫面不一，引發眾怒與多個城市暴動。法國員警濫權與種族歧視等議題再度浮上檯面。司法單位正調查警方是否暴力執法。

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法國一名17歲非裔青少年奈爾（Nael）27日早晨8點多，開車拒絕服從路邊攔檢，遭南特市（Nanterre）警察開槍射殺。總統馬克宏（Emmanuel Macron）今早透過發言人維宏（Olivier Veran）表達哀悼。

據警方表示，當時想臨檢一輛多次違反交通規則並開在公車專用道上的賓士汽車，但駕駛拒絕停車，還在一名員警接近時企圖開車衝撞。該名員警因此開槍，傷及17歲駕駛胸腔，導致其心肺功能停止，送醫不治。

然而一部事件當時的影片在推特流傳，故事卻不太一樣：2名員警盤查一輛黃車轎車，轎車停下，其中一名員警貌似抓着車內駕駛衣領，並將槍口指向他。。

影片顯示，黃色車輛再次啟動企圖駛離時，站在車輛左側的員警開槍，轎車開了數十公尺撞上路障後停下。換言之，駕駛並未企圖衝撞員警。

受害者家屬律師今天指出，奈爾是比薩外送員，「鄰里都很喜歡他，沒有犯罪紀錄」。

奈爾之死點燃怒火，自昨天傍晚起，南特市湧現不滿員警暴力與執法過當的街頭抗議，更出現暴動和報復攻擊，南特市政府、路障、車輛、垃圾桶遭縱火，也有民眾施放煙炮。

稍晚，暴動蔓延至鄰近城市，甚至巴黎郊區、波爾多（Bordeaux）與馬賽（Marseille）也傳出騷亂。目前為止共有31人遭到逮捕、24名員警受傷。

事件讓法國民眾立刻聯想起2016年在員警偵訊時離奇死亡的法國非裔青年特拉奧雷（Adama Traore），也是當時最受關注的法國警察濫權暴力事件之一。

奈爾的死亡再次掀起法國各界對於警察暴力、種族歧視等問題的爭議，以及警察用槍時機的辯論。政治人物紛紛表態，更使拉奧雷，與遭警壓頸致死的美國非裔男子佛洛伊德等標籤，躍上法國今日推特熱門。

內政部長達馬南（Gerald Darmanin）今早在記者會中表示畫面令人震驚，且「不符合法國法律」，並向受害者與家屬致意。

© 2023 AFP