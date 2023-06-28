韓國廢除傳統年齡計算方式

（法新社首爾28日電） 李正熙（Lee Jung-hee，音譯）明年將滿60歲，但韓國今天廢棄了傳統的年齡計算方式，所以這位首爾家庭主婦忽然年輕了1歲，她因此非常興奮。

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韓國是最後一個以嬰兒在子宮就視為年齡起算點的東亞國家，小孩生下來時就已是1歲。

在這種制度下，每個人歲末年初都長大1歲，而不是在實際生日那天，這代表按韓國傳統年齡算法，12月31日出生的嬰兒，在翌年1月1日將被視為2歲。

不過自今天起，韓國年齡計算將采國際方式，也就是依照一個人實際出生的日期，這代表每個韓國人可以年輕一、兩歲。

李正熙笑着說「感覺很好」。她表示對於像她這樣明年就滿60歲的人來說，這會讓她覺得自己還很年輕。

中國、日本，甚至北韓在幾十年前就放棄了上述制度，但韓國卻一直使用。

不過去年12月，韓國通過法律廢除傳統年齡計算法，全面改采國際標準。

韓國法制處處長李完揆（Lee Wan-kyu）在26日的記者會上表示：「因年齡計算而引發的法律糾紛、投訴與社會混亂，將大幅減少。」

根據2022年9月進行的一項政府調查，86%的韓國人表示新法生效後，他們日常生活中將采國際年齡標準。

這項改變對實際公務影響有限：許多法律和行政事項，包括護照上的年齡、青少年可被起訴的年齡、退休福利或醫療服務，已經使用出生日期計算，而非傳統年齡。

韓國政府希望這項改變能逐步解決制度上的紛擾，像是老人們可能認為自己已有資格享受養老金和免費旅行福利，但法律上可能還要晚個幾年。

李完揆表示，一些關鍵領域，包括學年、義務役資格和法定飲酒年齡，是由另一個單獨的年齡系統（稱為「年歲」，今年年度減去出生年度，不看出生日期）加以確定，該系統目前仍將繼續存在。

人類學家莫賢珠（Mo Hyun-joo，音譯）表示，在韓國文化中，「年齡確實很重要」，因為它會影響一個人的相對社會地位，並決定必須對他人使用哪些頭銜和尊稱。

她說，人們通常在談話中使用諸如unni（姐姐）和oppa（哥哥）之類的辭彙，而不是使用名字。

莫賢珠表示，隨時間進展，韓國「基於年齡的層級文化（可能）會慢慢淡化」，因為人們會開始習慣像是在學校這樣的環境中使用國際年齡。

© 2023 AFP