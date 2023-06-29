抗議青少年死亡引發暴動 法國部署4萬警察因應

（法新社巴黎29日電） 法國內政部長達馬南說，今天將在法國各地部署約4萬名警察，以因應警察射殺一名青少年引發的任何進一步抗議活動，這個事件引發舉國憤怒。

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達馬南（Gerald Darmanin）說，大約5000名警察將部署在巴黎及其周邊地區，先前這名17歲青少年在交通攔檢時被警察開槍打死，引發連續兩晚甚至出現暴力的抗議活動。?法國非裔青少年奈爾（Nael）27日早晨8時多，開車拒絕服從路邊攔檢，遭南特市（Nanterre）警察開槍射殺。當地檢察官說，調查法官已經以故意殺人罪正式調查涉案警察。

根據法國的法律制度，接受正式調查類似於在英美國家司法管轄區被起訴。

檢察官普拉什（Pascal Prache）在記者會上說：「根據收集到的證據，檢察官認為尚未符合使用武器的法律條件。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天說，槍擊事件是不可原諒的。當他召開部會首長舉行緊急會議時，也譴責暴動。

馬克宏在緊急會議開始時說：「在過去的幾個小時，出現了針對警察局、學校和市政廳以及共和國機構的暴力場面，這些場面是完全不合理的。」

一名熟悉調查的消息人士說，這名青少年太年輕，無法在法國持有正式駕照，他是非法駕駛。南特市的檢察官說，警方知道他以前也曾拒絕服從路邊攔檢。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

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