歐盟最高外交官：更弱勢的蒲亭構成更大危險

（法新社布魯塞爾29日電） 歐洲聯盟（EU）外交政策高級代表波瑞爾今天示警，俄羅斯發生瓦格納傭兵集團流產兵變後，陷入數十年來最大政治危機，俄國總統蒲亭若因此勢力變弱，會構成更大的安全威脅。

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在歐盟領袖準備在布魯塞爾召開會議之前，波瑞爾（Josep Borrell）對媒體記者表示：「更弱的蒲亭構成更大的危險，因此我們必須非常注意（兵變事件的）後果。」

他還說：「在此之前，我們將俄羅斯視為威脅，因為它有很多武力，而且把武力用在烏克蘭。但現在我們必須把俄羅斯看作是一項危險因素，因為其內部不穩定。」

瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日發動短命兵變後，蒲亭面臨1999年起掌握俄羅斯大權以來最大挑戰。

歐盟執行委員會（European Commission）主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，這起反叛事件將掀起「餘震」，因此她強調「我們務必要加強對烏克蘭的支援，無論在軍事能力方面或財務上」。

今天將與歐盟領袖進行工作午餐的北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）則指出，瓦格納兵變暴露出俄羅斯內部的「裂縫與分裂」。但他也提醒說：「現在下任何最後結論還太早。」

7月將主辦北約峰會的成員國立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）呼應稍早波瑞爾的發言，呼籲採取「決定性行動」來應對俄羅斯構成的威脅。

他表示：「我們必須知道，俄羅斯政治系統內的一舉一動，都將對我們的安全有影響。」

© 2023 AFP