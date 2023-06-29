法國非裔青少年遭射殺多城暴動 警方逮150人

（法新社巴黎29日電） 法國17歲非裔青少年奈爾（Nael）近日拒絕臨檢遭員警射殺，今天持續引發眾怒與多個城市暴動。安全部隊已在騷亂中逮捕150人，且有戴着頭套的抗議者縱火焚燒汽車並燃放煙火。

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法國非裔青少年奈爾27日早晨8時多，開車拒絕服從路邊攔檢，遭南特市（Nanterre）警察開槍射殺。這起事件重新引發法國輿論對於員警執法策略的辯論，當地警察對待低收入郊區民眾的方式長期受人權團體批評，特別是針對少數民族。

奈爾的母親呼籲各界，今天下午在奈爾遇害的巴黎市郊南特市遊行，以悼念她唯一的孩子。

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）宣布，總統馬克宏（Emmanuel Macron）於清晨召集部會首長召開危機會議，這表明了情勢的嚴重性。

奈爾遭射殺事件於27日晚間引發抗議衝突，雖然28日晚間趨於平靜，但土魯斯（Toulouse）、第戎（Dijon）和里昂（Lyon）等其他法國城市爆發動亂，午夜後巴黎地區也傳出暴力情事，當地部署大約2000名鎮暴警察。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在推特（Twitter）宣布150人被捕，發文寫道：「這一夜發生針對法國象徵的令人無法容忍暴力事件，市政廳、學校和警局被縱火或攻擊。」

達馬南表達支持警方，且明顯批評極左派人士，他說：「對於那些沒有呼籲保持冷靜的人感到可恥。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

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