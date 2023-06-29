波蘭總統杜達憂瓦格納遷至白俄羅斯 恐成區域威脅

（法新社基輔28日電） 波蘭總統杜達今天說，俄國傭兵「瓦格納集團」轉移至白俄羅斯，可能威脅到區域內的國家。

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杜達（Andrzej Duda）在訪問基輔時告訴記者：「對我們來說，現在很難不去考慮瓦格納集團（Wagner Group）在白俄羅斯可能會威脅到與白俄接壤的波蘭，對立陶宛也一樣…可能還有拉脫維亞。」

瓦格納集團上周對俄羅斯軍事領導階層發動兵變，但俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）命令他們繳械，要他們在加入俄軍正規部隊或流亡白俄之間擇一。

杜達說：「問題來了：轉移（到白俄羅斯）的用意為何？瓦格納集團部隊，也就是俄軍，在白俄羅斯的真正意圖到底是什麼？」

今天稍晚，波蘭副總理卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）告訴記者，波蘭將加強與白俄羅斯接壤的邊境防禦，但沒有詳細說明。波蘭估計可能約有8000名瓦格納成員抵達白俄羅斯。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）昨天說，瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）及其部隊轉移到白俄羅斯，現在要為這件事下結論還太早，但北約隨時準備好協防成員國。

© 2023 AFP