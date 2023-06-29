泰坦號潛水器殘骸內 發現疑似人類遺骸

（法新社華盛頓28日電） 載人潛入深海觀賞沉船鐵達尼號（Titanic）的泰坦號（Titan）潛水器因內爆解體，造成5人死亡，美國海岸防衛隊（US Coast Guard）今天表示，專家打撈到疑似人類遺骸。

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美國海岸防衛隊表示：「美國醫療專業人員將對已小心打撈出的疑似人類遺骸進行正式分析。」 潛水器內的5人分別為英國億萬富豪暨探險家哈定（Hamish Harding）、英籍巴基斯坦裔富商達武德（Shahzada Dawood）與他的兒子蘇里曼（Suleman Dawood）、曾造訪鐵達尼號沉船數十次的法國海洋學家納若萊（Paul-Henri Nargeolet），以及泰坦號所屬「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）美籍創辦人暨執行長，也是這艘潛水器的駕駛拉許（Stockton Rush）。

這艘大約有運動休旅車（SUV）大小的潛水器在北大西洋約3.2公里的深度，因為承受巨大壓力發生內爆，這5名乘客據推測是瞬間死亡。

這艘小型潛水器中的殘骸今天稍早已在加拿大東部卸載，讓艱難的搜索和打撈行動畫下句點。

美國海岸防衛隊表示，海岸防衛隊的一艘快艇現在將把這些殘骸運往美國港口進行進一步分析。

美國調查此次沈船事故的負責人紐包爾（Jason Neubauer）表示：「要了解導致泰坦號發生災難性損失的因素，並協助確保類似的悲劇不再發生，仍有大量工作要做。」

新聞畫面顯示，泰坦號潛水器的鼻錐和一個帶有電子設備和電線的側板，被從船上吊到位於紐芬蘭省（Newfoundland）聖約翰市（St. John's）的加拿大海岸防衛隊碼頭的平板卡車上。

派出奧德修斯（Odysseus）遙控潛水器搜尋泰坦號的紐約深洋研究服務公司（Pelagic Research Services）表示，海上搜索和打撈行動已經結束。

加拿大官員則拒絕就打撈潛水器殘骸置評。

© 2023 AFP