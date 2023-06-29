澤倫斯基領導力 獲英智庫獎項肯定

（法新社倫敦28日電） 英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）今天表示，基於烏克蘭總統澤倫斯基的領導力以及對國際關係的貢獻，將獲頒今年度「皇家國際事務研究所獎」。

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倫敦「皇家國際事務研究所」表示，2023年的皇家國際事務研究所獎（Chatham House Prize）由澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）拿下，表彰他從演員轉型為政治菜鳥，再到戰時領袖，這一連串「堪稱非凡」的轉變。

皇家國際事務研究所在聲明中表示：「這名前職演員號召他的國家團結一致，共同抵禦強大的敵人…他還藉社群媒體與直接和世界領袖溝通，建立現代外交及領導力的新型態，在聯合國及其他場域組建廣泛的聯盟來支持烏克蘭。」

皇家國際事務研究所所長馬杜斯（Bronwen Maddox）也指出：「烏克蘭人民在這次殘酷侵略中，遭遇無情的攻擊…澤倫斯基總統令他的國家團結起來抵禦並反攻，也展現對國際外交的掌握。」

澤倫斯基今天預計將在皇家國際事務研究所年度大會以線上直播方式發表簡短談話，並由一名特別代表代為領獎。

澤倫斯基受獎時表示：「我們堅信外交政策的關鍵領域，應是烏克蘭渴望在歐洲達成的目標，主要是加入歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）。」

© 2023 AFP