葉倫期望訪問中國 盼與北京當局重新建立聯繫

（法新社華盛頓28日電） 美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在今天播出的訪問中表示，儘管美中兩國之間存在分歧，但她仍希望前往中國與北京當局「重新建立聯繫」。

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美中之間的緊張局勢在近年來急遽升溫，美國總統拜登（Joe Biden）及前總統川普（Donald Trump）都稱北京是美國長期全球主導地位的最嚴重威脅。

但拜登政府最近試圖為緊張局勢降溫，葉倫告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），她希望「前往中國是為了重建聯繫」。

葉倫表示：「有一批新的領導人，我們需要互相了解。」但她拒絕透露預計造訪北京的確切日期。彭博（Bloomberg News）則報導，會在7月初進行訪問。

華府對於高端半導體的出口禁令以及針對中國的其他貿易限制，都加深美中關係嫌隙。

葉倫受訪時承認兩國存在分歧，並強調美國會持續捍衛自身的國家安全利益。

葉倫說：「美國正在採取行動並會繼續採取行動，目的在於保護我們的國家安全利益，即使這會給我們帶來一些經濟成本，我們仍會這樣做。」

但葉倫指出，經濟競爭會使兩國受益。

她說道：「良性競爭對於美國和中國的企業及工人都有好處，這既是可能的，也是可取的。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

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