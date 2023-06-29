西班牙接歐盟輪值主席 國會大選政權恐變天引關注

（法新社馬德里29日電） 西班牙7月1日起將擔任為期半年的歐洲聯盟輪值主席，對這個親歐國家來說是個重要里程碑，但目前各界焦點全放在即將舉行的國會大選，目前執政的左翼政府恐面臨輪替。

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西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）15日在推特發文向歐盟成員打招呼「哈羅歐洲！」，他在展開大選競選活動前，提出輪值主席期間的政策優先事項。

身為具國際影響力的領導人，桑傑士熱衷提高西班牙在歐盟的影響力，卻在5月29日宣布7月23日提前舉行國會大選，讓歐盟夥伴在內的所有人跌破眼鏡。在此前一天，桑傑士領導的執政黨在地方和地區選舉受重創。

西班牙擔任歐盟輪值主席不會比其他成員更具影響力，但在這半年期間，提供西班牙一個機會可以讓歐盟重大議題有所進展。

法國智庫「賈克迪羅研究所」（Jacques Delors Institute）主管麥雅爾（Sebastian Maillard）告訴法新社，西班牙身為堅定的親歐國家，「擔任輪值主席卻心有旁騖」，「這本身就是一種風險」，即便「沒有真正脫軌的風險」。

「顯而易見，（大選）讓情況更為錯綜複雜。我們將看到部長們出動競選，瞄準他們的下一個飯碗。他們針對其他歐洲部長們、以及與其達成協議的時間和精力將更少。」 桑傑士試圖傳達令人安心的訊息，他強調「我們在宣布提前大選前設立的目標在這段（輪值）主席期間沒有達不到的風險」。

針對外界的批評聲浪，他指出，法國2022年4月舉行總總統大選，就是在擔任輪值主席期間。

桑傑士6月中設定輪值主席優先政策時表示，他希望西班牙今年底前可以完成歐盟的移民政策改革，並採取重要行動達成歐盟和拉丁美洲南方共同市場（Mercosur）的自由貿易協議。

桑傑士力挺這項貿易協議，但法國對此卻持保留態度，尤其是在環保疑慮上。

對歐洲夥伴來說，最大的問題是桑傑士能否繼續掌權。民調顯示，最大在野黨保守派的人民黨（Popular Party）勝選機率高。

一名歐洲外交官指出，「桑傑士若挺過，他們可能錯過了幾周，但還不致太糟。但若他敗選，（組閣）磋商、協調和聯合政府的討論，恐怕將曠日費時」，新總理上台得等等，到時情況恐更加複雜。

© 2023 AFP