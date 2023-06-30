俄侵烏造成生態滅絕 童貝里：國際社會毫無作為

（法新社基輔29日電） 瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）今天譴責俄羅斯入侵烏克蘭造成生態破壞，以及國際社會對這場災難毫無作為。

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童貝里為調查俄烏戰爭造成環境破壞的國際代表團成員之一，她造訪基輔時說：「生態浩劫和環境破壞是戰爭的一種形式…這一點烏克蘭人有切膚之痛，俄羅斯也非常清楚。」

「這就是為什麼他們故意以環境、人民生計和家園為攻擊目標，從而也摧毀生命…。」

童貝里與烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）一起在記者會上發表講話。她和代表團其他成員還會見了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

烏克蘭南部赫松州（Kherson）卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）6日遭破壞潰提，赫松州大片地區被洪水淹沒。這場災難造成數十人死亡，並迫使數千人逃離家園。

這座水壩在莫斯科控制之下。烏克蘭指控俄羅斯炸毀水壩，而克里姆林宮堅稱是基輔發動炮擊破壞這座蘇聯時代的水利建設。俄烏雙方都將這場災難歸咎於對方。

澤倫斯基曾批評國際社會對這場災難沒有做出適當的反應。

童貝里說：「我認為世界對這一生態浩劫的反應不夠強烈，我認為任何反應都不夠。所以我想我們必須給這些災難受害者更多空間，讓他們來講述自己的故事，並分享當地正在發生的事情相關訊息。」

© 2023 AFP