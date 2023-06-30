聯合國官員為海地請命 520萬人急需救援

（法新社紐約29日電） 聯合國兒童基金會負責人今天痛陳，兒童被黑幫吸收、房屋被燒毀以及年輕女孩遭到強暴是海地人民最新遭遇的「恐怖」案例，她懇求世界不要放棄這個飽受暴力蹂躪的國家。

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聯合國兒童基金會（UNICEF）負責人羅素（Catherine Russell）從海地首都太子港返回幾天後示警，這個貧窮的加勒比海國家「確實日漸成為一個被遺忘的危機」。

羅素說，海地近一半的人口，也就是前所未有的520萬人，迫切需要人道主義援助，其中包括近300萬兒童。

羅素在簡報時說，暴力武裝黑幫控制着首都60%以上區域和大片農村地區。

她說：「我們在那裡的團隊告訴我，情況從未像現在這樣如此糟糕。」

羅素指出：「前所未有的饑餓和營養不良、極度貧困、經濟癱瘓、霍亂死灰復燃以及造成致命暴力急劇惡化的嚴重不安全情勢。」

她說，使危機加劇的是，肆虐海地的洪水和地震「繼續提醒我們所有人，海地在氣候變遷和自然災害面前是多麼脆弱。」她接着又報告幫派使用強暴作為「恐嚇和控制的武器」，受害者的證詞令人震驚。

羅素說，在太子港的倖存者庇護中心，「1名11歲的女孩用最微弱的聲音告訴我，有5個男人在街上把她抓走」。

「其中3名男子強暴她。我們交談時，她已經懷孕8個月了，幾天後就生下小孩。」

羅素說，1名婦女告訴她，「武裝分子闖入她的房子並強暴她。她20歲的姊姊極力反抗，他們放火燒死她，然後燒毀房子」。

她說，在無情的暴力中，學校和公共區域本應是安全空間，但實際上並非如此。

羅素指責國際社會袖手旁觀。

她說：「整個世界都辜負海地人民。除非我們立即採取行動，否則很難想像海地人民會有美好的未來。」她表示，海地政府請求國際社會提供援助，到目前為止還沒有得到回應。

© 2023 AFP