遭控未能阻止校園槍擊案 佛州高中校警獲判無罪

（法新社美國勞德岱堡29日電） 2018年在美國佛州一所高中擔任校警的皮特森，據稱在校內發生釀成17死的大規模槍擊案時躲了起來，遭控犯下忽視兒童及過失等罪，陪審團今天裁定所有罪名均不成立。

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在這場轟動社會的審判中，陪審團裁定60歲的前副警長皮特森（Scott Peterson）在佛州派克蘭（Parkland）校園槍擊案中的行為並無過失。

2018年2月14日，當時19歲的槍手克魯茲（Nikolas Cruz）帶着半自動步槍進入校園，持槍射殺14名學生及3名教職人員，並造成17人受傷。

儘管克魯茲已知患有心理疾病，但他仍能購買威力強大的武器。

當時擔任校警的皮特森被控未能進入教學大樓追捕克魯茲，即使他當時身上帶有武器，還曾接受過與槍手對峙的訓練。

皮特森被認為是美國校園槍擊事件中，第一個因未能採取行動而遭到指控的執法人員。他被控犯下多項忽視兒童重罪、過失罪以及1項偽證罪。

陪審團今天裁定所有對他的指控均不成立。皮特森聽取判決時激動得淚流滿面。

在經歷4年纏訟後，他在法庭外說：「我的生活又回來了。」

皮特森的委任律師艾格拉許（Mark Eiglarsh）表示，這「不僅是皮特森的勝利，也是所有執法人員的勝利」。

派克蘭校園槍擊案震驚美國社會，再次掀起對於槍枝管制的辯論，部分死者與傷者家屬則是把矛頭轉向皮特森，認為他某種程度上必須為此負責。

檢察官克林格（Steven Klinger）在審判時說，在執法界任職32年的皮特森曾為這類攻擊案接受過相關訓練，但案發時他卻躲在校外的一處小屋，在裡面待了48分鐘，直到槍擊事件落幕。

克林格說，「外面有槍手正在犯案，你應該追尋槍聲跑去，你接受過訓練要去找到槍手，因為每一次槍響都可能是一條生命的逝去」。

皮特森的律師則稱他的委託人只是代罪羔羊，並否認他是一個「懦夫」。他辯稱皮特森無法判斷槍響是從廣大校園的何處傳來，還說他「憑着有限的資訊，已經盡了一切努力」。

© 2023 AFP