美扭轉川普時代退出 重返聯合國教科文組織

（法新社巴黎30日電） 美國在川普政府時期退出聯合國教科文組織（UNESCO），今天在俄、中等國持異議下再次重新加入。

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時任美國總統川普2017年以聯合國教科文組織對以色列有偏見為由宣布退出，並於2018年生效。

今天在聯合國大會特別會議表決時，有132票壓倒性多數對美國重返聯合國教科文組織投贊成票，10票反對、15票棄權。

美國駐聯合國大使包爾（Denise Bauer）告訴法新社：「能重返教科文組織此一極其重要的多邊組織，對我們十分重要。我們對重要成員們展現領導力（協助美國重返）至為感謝。」

反對者包含伊朗、敘利亞、中國、北韓與俄羅斯等。這幾國的代表期間透過發表數個聲明和程序性動議試圖拖延表決。

美國是聯合國教科文組織的創始成員，到2011年之前也都是教科文組織的主要經費贊助方。但聯合國教科文組織2011年承認巴勒斯坦為會員國，美國根據國內法終止挹注經費，6年後更在川普帶領下全面退出。

美國在1984年雷根政府時也曾退出過聯合國教科文組織，時隔近20年於2003年10月才重新加入。

北韓一名外交官告訴法新社：「美國已率爾退出兩回，還真不確定我們以後要歡迎他們重返幾次。」

美國拖欠教科文組織2011到2018年會費達6.19億美元，比整個教科文組織的年度預算5.34億美元還多。總部設於巴黎的聯合國教科文組織表示，華府將在未來幾年內償清。

© 2023 AFP