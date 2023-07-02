國際駐波赫代表取消波士尼亞塞裔議會決定

（法新社塞拉耶佛1日電） 波士尼亞-赫塞哥維納境內自治的塞裔共和國議會作出違反岱頓和平協議的決定，讓波國種族緊張相形加劇；維護波國和平的國際監督人施密特今天取消了塞族議會這項爭議性決定。

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施密特（Christian Schmidt）身為國際社會駐波赫高級代表（International High Representative），其責任是確保岱頓和平協議（Dayton peace accord）能獲履行。

1995年「岱頓和平協議」成功地結束巴爾幹地區（Balkan）衝突，併產生了一個功能失調的波士尼亞行政系統。

根據和平協議，波士尼亞一分為二，即穆斯林和克羅埃西亞人聯邦，以及波士尼亞塞裔共和國（Republika Srpska）。兩個實體之間靠着力量薄弱的中央政府聯繫。

上月27日，塞裔共和國議會投票決定暫停國家憲法法院（Constitutional Court）的裁決，讓這個嚴重分裂國家的種族緊張局勢進一步加劇。

法新社報導，這是波士尼亞塞族領導人多迪克（Milorad Dodik）發起的一連串煽動性政治行動中的最新一件，他長期以來致力於讓塞族脫離中央機構。

施密特在波國首都塞拉耶佛（Sarajevo）對媒體說：「塞裔共和國議會最近做出的決定，直接違反了波士尼亞－赫塞哥維納的憲政秩序，也違反了岱頓和平協議。」

塞裔共和國的舉措也受到華府、巴黎和柏林的批評。英國和美國駐塞拉耶佛大使館今天都發表聲明支持施密特的行動。

© 2023 AFP