烏克蘭戰爭腐蝕蒲亭 中情局局長伯恩斯：罕見良機

（法新社華盛頓2日電） 美國中央情報局局長伯恩斯今天表示，俄羅斯攻打烏克蘭，這對俄羅斯總統蒲亭產生「腐蝕」效果，俄羅斯領導階層不滿衝突的發生，這創造了中情局「世代難逢的好機會」。 中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）在英國「迪奇利基金會」（Ditchley Foundation）發表談話時表示，蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭是「當今國際秩序面臨最直接、最尖銳的地緣政治挑戰」。

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伯恩斯指出，俄烏戰爭是莫斯科「戰略上的失敗」，不但暴露軍事弱點、損傷經濟，更促使北大西洋公約組織（NATO）變得更強大。

伯恩斯說：「對戰爭的不滿將繼續腐蝕俄羅斯領導階層…這種不滿，為中情局創造了世代難逢的好機會。」 伯恩斯補充說，「我們不會白白浪費這個機會」，他並指出，中情局最近在通訊軟體Telegram上發文，讓俄羅斯人知道如何透過「暗網」聯繫中情局。 伯恩斯的談話焦點也有提到中國，他表示中國是「唯一一個既有重塑國際秩序的意圖，也愈來愈有經濟、外交、軍事和技術實力來這麼做的國家」。

伯恩斯對中國國家主席習近平「國內日漸嚴厲的鎮壓與在國外的企圖心」示警，並表示中情局已建立一個專門針對中國的任務中心，對中國的活動預算也增加了1倍有餘。

© 2023 AFP