不滿高爾夫過度消耗水資源 西班牙環保人士填平球洞

（法新社馬德里2日電） 西班牙氣候運動人士今天表示，在歐洲面臨嚴重乾旱之際，他們將全國各地10座高爾夫球場的球洞填補起來，抗議這項運動過度消耗水資源。

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跨國環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）運動人士在夜幕掩護下，填平了巴塞隆納（Barcelona）、馬德里（Madrid）、瓦倫西亞（Valencia）、巴斯克自治區（Basque Country）、納瓦拉（Navarra）和巴利阿里群島（Balearic Islands）的伊維薩島（Ibiza）的高爾夫球場球洞，譴責這項運動「在歐洲遭遇有史以來最嚴重的一次乾旱期間浪費水資源」。

這個組織在聲明中說：「高爾夫在缺乏水資源的世界無立足之地。」「反抗滅絕」透過直接行動，強調其對地球正面臨危害的警告。

「反抗滅絕」說，有些運動人士用水泥堵住球洞，並留下寫着「注意：乾旱！為了氣候正義，高爾夫球場關閉」的標語，有些則以樹苗填起洞口。這個環保團體以其標誌性的破壞行動引人關注。

這個團體援引西班牙非政府組織Ecologists in Action的資料說：「光是一個高爾夫球場球洞，每天就要消耗超過10萬公升的水來維護周圍果嶺。」

「反抗滅絕」說，「西班牙有437座高爾夫球場每天必須灌溉」，聲稱維護這些球場的用水量「比馬德里和巴塞隆納居民加起來的用水量還要多」，然而享受這項娛樂活動的人數僅占這些人口的0.6%。

「反抗滅絕」譴責「在西班牙面臨乾旱、農村地區因缺水導致作物收成不佳而損失慘重的情況下，讓這種精英消遣運動繼續下去是不負責任和全然的犬儒主義」。

專家表示，西班牙部分地區正經歷千年來最嚴重的大旱，長期乾旱導致水庫容量降至正常的一半。西班牙是全球最大橄欖油出口國，也是歐洲蔬果的主要來源國。

2022年，歐洲經歷了有紀錄以來最熱的夏天，歐洲聯盟（EU）數據顯示，歐洲大陸遭遇至少500年來最嚴重的旱災。

歐洲乾旱觀測站（European Drought Observatory）本周稍早表示，由於缺乏降雨加上夏季首波熱浪導致氣溫升破攝氏44度，西班牙在6月1日至10日期間，有6成領土處於紅色警戒狀態。

「反抗滅絕」說，馬拉加省（Malaga）、塞維亞省（Seville）、阿梅里亞省（Almeria）和哥多華省（Cordoba）最近幾周掀起類似的抗議聲浪，而馬德里去年10月也可見到類似的行動。

「反抗滅絕」的主要訴求之一是「立即制定以民主商定的用水計畫，其中包括限制高爾夫球場果嶺的用水量」。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2023 AFP