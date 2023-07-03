俄飛彈襲擊烏東餐廳 死亡人數增加到13人

（法新社基輔2日電） 俄羅斯上周以飛彈攻擊一家位於烏克蘭的餐廳，一名當時受傷的小說家兼戰爭罪行調查員不幸過世，這讓那起事件的死亡人數增加到13人。

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一枚俄羅斯飛彈6月27日摧毀烏克蘭東部克拉莫托斯克（Kramatorsk）瑞亞披薩（Ria Pizza）餐廳，造成包括兒童在內的12人喪命，並有數十人受傷，37歲的阿梅麗娜（Victoria Amelina）就是其中一名傷者。

言論自由組織「國際筆會」（PEN）烏克蘭分會在其臉書（Facebook）專頁上的聲明中說：「我們要以最沉痛的心情通知大家，烏克蘭作家阿梅麗娜7月1日在第聶伯羅（Dnipro）的梅契尼可夫醫院（Mechnikov Hospital）過世了。」

國際筆會表示，阿梅麗娜當時是和哥倫比亞記者及作家組成的代表團，一起去到克拉莫托斯克。

根據治療傷者的外科醫師所言，阿梅麗娜因「多處顱骨骨折」住院。

國際筆會表示，阿梅麗娜2017年的小說「多姆的夢中王國」（Dom's Dream Kingdom，暫譯）曾入圍聯合國教科文組織（UNESCO）的「文學之城獎」（City of Literature Prize）和「歐洲聯盟文學獎」（European Union Prize for Literature）。

她的詩、散文與短文曾被翻譯成英文、德文、波蘭文等語言。

國際筆會稱，阿梅麗娜自2022年國家遭全面入侵後，便不斷紀錄俄羅斯的戰爭罪行，並倡議要追究俄國責任。

克拉莫托斯克是烏東地區其中一個受烏克蘭控制的最大城市，而瑞亞披薩餐廳深受軍人、記者、援助工作者的喜愛。

© 2023 AFP