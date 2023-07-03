沙烏地延長減產 俄砍原油出口量

（法新社利雅德3日電） 世界最大原油出口國沙烏地阿拉伯今天宣布，自願將每日產油量減少100萬桶的措施再延長一個月至8月底。俄羅斯同時也宣布，8月每日原油出口量將刪減50萬桶，以支撐油價。

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由於原油市場受到俄烏戰爭持續餘波及中國經濟復蘇不穩等因素的衝擊，產油大國嘗試穩定市場，上述措施是最新一波行動。

沙烏地阿拉伯的減產措施最先是在6月石油輸出國家組織（OPEC）與結盟產油國召開會議後宣布，原定實施至7月底。但沙烏地能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）當時已表明，措施「可以延長」。

官方沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）今天報導減產措施的消息時，還引述一名沙烏地能源部消息人士稱措施還可再延長。

沙新社表示：「消息人士證實，（利雅德）之所以延長自願減產，是要強化OPEC+國家為了支持油市穩定與平衡所做的預防性努力行動。」沙烏地產油量因此繼續維持在每日約900萬桶。

俄羅斯負責能源政策的副總理諾瓦克（Alexander Novak）今天也宣布，莫斯科為了「努力確保原油市場維持平衡」，8月每日原油出口量將減少50萬桶。

俄羅斯為了因應全面侵略烏克蘭後遭到西方制裁，今年已將每日產油量減少50萬桶。而自去年2月俄烏戰爭開打以來，莫斯科已將能源出口目的地由歐洲轉向印度和中國。

© 2023 AFP