不理會國際譴責 瓜地馬拉將檢查首輪總統大選結果

（法新社瓜地馬拉市3日電） 瓜地馬拉上月總統大選據稱出現違規行為後，最高法院法官暫緩公布正式結果，最高選舉法院今天表示將檢查選舉結果。

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瓜地馬拉最高法院1日接受9個右翼政黨提出的申請後，美國國務院譴責「干預6月25日選舉結果的行為」。國務卿布林肯（Antony Blinken）說：「破壞6月25日選舉將對民主構成嚴重威脅，影響深遠。」

這9個右翼政黨聲稱在全國12萬2000多個投票所中，有1000多個投票所出現干預投票紀錄情況。

在上月的首輪投票中，兩名社會民主政黨黨員托瑞斯（Sandra Torres）與阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）成為得票率前2高的候選人，出乎各界意料之外。除非選舉結果遭推翻，否則他們將在8月20日決選一較高下，這代表瓜地馬拉將選出10多年來首位左翼總統。

包括即將卸任的總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）所屬政黨在內，有9個政黨向瓜地馬拉憲法法庭提出上訴。賈麥岱政黨推出的候選人康得（Manuel Conde）得票率為第3高，瓦洛黨（Valor）的候選人是蘇瑞．李歐斯（Zury Rios），她是前獨裁者李歐斯（Efrain Rios Montt）的女兒。

瓜地馬拉最高法院1日諭令監督投票的最高選舉法院（Supreme Electoral Tribunal）暫緩「正式公布」投票結果。

最高選舉法院今天表示，「檢查」投票所紀錄的程序明天將在瓜地馬拉市的作業中心展開。投票所記錄列出投票數、每位候選人得票結果與廢票。據法新社記者觀察，這個作業中心受到軍警嚴密看守。

一名最高選舉法院官員告訴法新社，檢查選舉結果作業與重新計票不同，瓜地馬拉法律不允許重新計票。由於未獲授權對外發言，這名官員不願具名。來自各政黨的官員將參與檢查作業。

美國國務院昨天表示，對瓜地馬拉最高法院的裁決「深表關切」。美國國務院認可美洲國家組織（Organization of American States）與歐洲聯盟（EU）等觀察團證實初步結果的結論。

美洲國家組織也表達關切，稱「沒有理由」懷疑選民舞弊；而歐盟敦促各大政黨尊重人民的意志。

© 2023 AFP