俄羅斯官方媒體：防空部隊於莫斯科附近 擊落2架無人機

（法新社莫斯科4日電） 根據俄羅斯官方媒體報導，防空部隊今天在莫斯科（Moscow）地區擊落了2架無人機，無人傷亡。

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緊急救援部門向官方媒體塔斯社（TASS）表示，「2架無人機在新莫斯科（New Moscow）地區遭電戰壓制」。

此外，有第3架無人機在距離首都約190公里的卡路加（Kaluga）地區被「擊落」。

塔斯社指出，根據「初步報告」，這3架無人機都往莫斯科飛去。

報導引用1名不願透露姓名的消息人士話說，所有3架無人機都是固定翼，並補充說，沒有人員傷亡。

國營的俄新社（Ria Novosti）援引緊急服務部門的話說，2架無人機在新莫斯科的Valuevo附近被擊落。

報導指出，無人機墜入「空曠地帶」沒有造成傷亡，但報導也沒有透露無人機的來源。

莫斯科揮軍入侵烏克蘭期間，一直有無人機擊襲擊俄羅斯多個城市，但近幾個月來愈來愈頻繁。

而距烏克蘭邊境約500公里的莫斯科以及周邊地區，迄今為止很少成為襲擊目標。

5月初，2架無人機在克里姆林宮上空被擊落；同月稍晚，無人機襲擊了莫斯科的高樓。

© 2023 AFP