法國暴動漸平息 被捕人數大幅減少

（法新社巴黎4日電） 法國非裔青少年遭員警射殺事件引發各地連日來暴動，內政部今天表示，法國城市深夜暴動被捕人數24小時內大幅減少一半。

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法國內政部表示，昨夜各地逮捕72人，當中包括在巴黎及其周遭地區24人，計有24棟建物遭到縱火或受損。

法國內政部發表聲明說，159輛汽車被焚，而在公共區域共計有202處垃圾桶或其他地點遭人放火。

憲警4處辦公室遭到攻擊，不過未傳出傷亡。

法國前兩晚各地共出動4萬5000名警力，動員人力維持相同。

17歲非裔青少年奈爾（Nahel）6月27日因拒絕臨檢，在巴黎西郊南泰爾（Nanterre）遭員警近距離射殺，再度點燃長期以來針對法國警察部門的種族主義指控，在全國引發連續多晚暴動。

巴黎近郊一位市鎮首長的住所遭暴徒開車闖入，引發各界的憤怒。法國各地市鎮首長發起集會示威，呼籲「重返共和秩序」，終結暴力衝突。

自2日晚間至3日清晨，總計157人被捕，和3日晚間至4日清晨的72人相比已大幅減少。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天將接見在這波暴動中受到破壞的220個市鎮的首長。

法國總統府辦公室官員表示，馬克宏希望「開始展開痛苦、長期的工作，以了解導致這些事件的深層原因」。

© 2023 AFP