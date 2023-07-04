泰國兩大黨互相妥協 民族黨黨魁出任眾院議長

（法新社曼谷3日電） 泰國國會議員今天投票同意一名小黨領袖汪穆罕默德出任眾議院議長，這可能導致前進黨領袖皮塔組建新政府的努力變得更加複雜。

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泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）昨天宣布國會正式開議。泰國於5月14日舉行國會眾議院選舉，皮塔（Pita Limjaroenrat）領導的前進黨（Move Forward）拿下151席，成為國會最大黨；為泰黨（Pheu Thai）則以141席成為第2大黨。

皮塔已組建一個8黨聯盟，其中包括為泰黨，但聯盟席位僅有312席，遠低於參眾兩院過半所需的376個席位，以確保皮塔可在7月中的投票中獲任命為總理 。

前進黨和為泰黨就眾院議長人選爭執數周後，最終在昨晚選定79歲的民族黨（Prachachat）黨魁汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）出任這個重要職位。

他告訴眾議院議員，「我將公正不阿地履行職責…透明地評估法律草案和請願書，以改善所有泰國人民的生活。」

他的首要任務之一就是排定時間，以讓750名議員組成的參眾兩院投票選出總理，以組建下一屆政府。議長還擁有決定國會議程的權力。

若想當選總理，皮塔還需要來自敵對政黨或親軍方參院成員的64票，但5月選舉結束後，前進黨因推動修改嚴厲的「冒犯君主罪」，與參院發生衝突。

上月，泰國選舉委員會還展開了一項調查，以釐清皮塔是否有資格競選公職，因為他涉嫌擁有一家現在已停止運作媒體公司的股份。據規定，國會議員不得持有媒體股份。

© 2023 AFP