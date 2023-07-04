獨立日槍擊仍頻傳 拜登譴責、籲加強槍枝管制

（法新社華盛頓4日電） 在美國舉國慶祝國慶日的同時，總統拜登今天呼籲採取更嚴格的槍枝管制措施，並譴責在國慶假日前發生的「一波」槍擊。

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根據警方和媒體報導，費城昨晚爆發槍擊，造成5人喪生和兩名兒童受傷。美國有線電視新聞網（CNN）報導，約4個小時後，德州沃斯堡（Fort Worth）也傳出暗夜槍聲，造成3死8傷。

截至今天下午，美國獨立日又傳出多起槍擊。根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive），密西根州首府蘭辛（Lansing）的槍擊造成5人受傷，北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）的槍擊造成4人受傷。

根據地方媒體，俄亥俄州亞克朗（Akron）也爆發槍擊，警方今天凌晨接獲通報後趕往現場，這起槍擊造成4人受傷。

拜登在聲明中說：「過去幾天，我們國家再度承受一波悲慘且無謂、在美國各地社區發生的槍擊。」他提到費城、沃斯堡和蘭辛的槍擊，以及最近巴爾的摩、堪薩斯州威契塔（Wichita）、密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）以及芝加哥的槍枝暴力。

拜登表示：「在我們國家慶祝獨立日的同時，我們祈禱有朝一日我們的社區能免受槍枝暴力荼毒。」（譯者：陳政一）

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