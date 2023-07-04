評估符合國際安全標準 IAEA支持日本核廢水入海計畫

（法新社東京4日電） 國際原子能總署（IAEA）今天表示，日本將「核廢水」排放入海的計畫符合國際安全標準，其「放射性影響可以忽略不計」。

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IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）今天抵達日本，呈交IAEA一份有關東京電力公司福島第一核電廠涵蓋「核廢水」排放入海安全評估的綜合報告書。

IAEA指出，IAEA之前針對日本有意將稀釋「核廢水」排放入海計畫的安全性進行驗證，今天公布報告書指出，日本的排放對策符合國際安全標準。

報告補充說：「受控、逐步將處理後的水排放到大海......，對人類和環境的放射性影響可以忽略不計。」

由於排放入海計畫基於國際標準在安全性方面已獲正面評價，意味日本政府朝今年夏天開始排放入海的準備，也將進入最後階段。

福島第一核電廠在2011年311大地震遭受海嘯侵襲後發生核子事故，持續注水冷卻反應爐內熔融核燃料棒時產生的污染水等，透過凈化裝置去除氚以外多數輻射物質剩下的水，就稱為「核廢水」（含氚廢水，即ALPS處理水）。

由此產生的核事故是自車諾比（Chernobyl）事件以來最嚴重的一次，清理工作持續了十多年，大多數因輻射而被宣布為禁區的地區，現已重新開放。

© 2023 AFP