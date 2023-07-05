以色列突襲哲寧難民營釀13死 軍方宣布行動落幕

（法新社耶路撒冷5日電） 以色列軍方今天宣布，結束對約旦河西岸佔領區哲寧地區（Jenin）為期2天的攻擊行動，此次行動共造成12名巴勒斯坦人及1名以色列士兵死亡。

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軍方發言人告訴法新社：「這次行動已正式結束，士兵們已撤離哲寧地區。」

以色列軍方在總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的極右翼政府命令下，3日上午對哲寧難民營發動突襲。

這次突襲是以軍多年來在約旦河西岸展開的最大規模軍事行動，不僅出動數百名士兵，還派出無人機攻擊及軍用推土機摧毀街道。

以色列軍方發言人告訴法新社，以軍已自昨晚開始撤出哲寧地區。

以色列後來攔截5枚從加薩走廊（Gaza Strip）發射的火箭後，便對加薩走廊發動空襲。

一名巴勒斯坦安全部門消息人士指出，這次空襲擊中巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯集團（Hamas）在加薩走廊北部一處軍事基地，但沒有造成人員傷亡。

以軍表示，在對約旦河西岸哲寧營地的攻擊行動中，發現武裝分子的藏匿點、軍火庫和存放炸藥的地下豎井。

以軍也指出，旗下部隊已拆除哲寧的6個爆裂物製造設施和3個戰情室，並沒入大量武器。另有一名士兵昨晚在「實彈」衝突中喪命。

巴勒斯坦衛生部表示，以軍對哲寧難民營的大規模攻擊已造成12名巴勒斯坦人喪命。

© 2023 AFP