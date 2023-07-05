伊朗2020年擊落客機 加拿大等國向國際法院提告

（法新社海牙5日電） 聯合國國際法院（International Court of Justice）今天表示，加拿大、英國、瑞典和烏克蘭已在國際法院對伊朗提起訴訟，為伊朗2020年擊落的客機罹難者家屬尋求賠償。

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國際法院的訴狀指出，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）擊落從德黑蘭起飛的烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）PS752班機，違反民用航空公約規定的一系列義務。

機上176人全部罹難，其中多數是加拿大、英國、瑞典和烏克蘭的公民。2020年1月8日墜機事件的3天後，伊朗當局承認軍方把飛往基輔的波音737-800客機誤設成攻擊目標。

加拿大、英國、瑞典和烏克蘭當局上個月說道，他們將代表罹難者家屬前往總部位於荷蘭海牙的國際法院求償。

他們在提交給國際法院的文件中表示，伊朗違反1971年制訂的關於民航安全國際公約。 他們請求國際法院「勒令對造成的所有傷害全額賠償」，並要求伊朗「就受害者及家屬遭受的物質和精神傷害向申請人支付全額賠償」，且伊朗應歸還罹難者遺物，公開承認其「國際不法行為」。

© 2023 AFP