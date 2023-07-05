伏法前先照相 新加坡死囚人生最後時刻留影

（法新社新加坡5日電） 新加坡死囚奈瑟里（Nazeri Lajim）面對着鏡頭，用手指比出V字，身上還穿花襯衫，一點也看不出他即將接受絞刑。這是新加坡當局的做法，在死囚伏法前幾天給予他們拍照機會。

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64歲的奈瑟里因販運毒品罪名遭處極刑，而這些於行刑之前數日拍攝的照片，是家屬對他最後的回憶。

在新加坡，獄方人員會在執行絞刑前不久提供拍照的機會，並准許擺設椅子等簡單拍攝道具。

奈瑟里的妹妹奈瑟拉（Nazira Lajim Hertslet）告訴法新社：「當我看到他的照片，他是健康的，是好看的一個人…臉上充滿光芒。」她還說：「我很難過…他就這麼離開了。」

新加坡對許多罪行處以死刑，包括謀殺和某些形式的綁架。

新加坡同時擁有全球數一數二嚴苛的禁毒法規：販運超過500克的大麻就足以判處死刑。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間暫停死刑兩年後，新加坡已恢復行刑，迄今已有13人上絞刑台。

根據最初於1990年代實施的做法，新加坡獄方會在死囚伏法前給予他們拍照的機會。

●體貼還是殘酷？ 兩方說法不一

新加坡監獄署表示，這項做法屬自願性質，而拍照本身「允許家屬擁有親人最近的照片」。

但對於死囚的親屬而言，這種做法讓他們五味雜陳。

奈瑟拉指出，「這麼做實際上很殘酷」，因為受刑人知道這是他們生前最後一組照片，內心應該十分害怕。

她還說：「但至少在他走之前，我們擁有他最後的照片。」

奈瑟里因為販運超過33克的海洛因，去年遭處絞刑。

●一公斤大麻招致死刑 家屬：夜夜哭泣

包括國際特赦組織（Amnesty International）在內的多個人權團體，長期以來一直呼籲新加坡廢除死刑，但星國政府堅稱死刑可有效嚇阻犯罪。

46歲新加坡人譚加拉朱（Tangaraju Suppiah）因密謀走私一公斤的大麻，而於今年4月被處以絞刑。

他的姐姐列拉瓦蒂（Leelavathy Suppiah）表示，每晚想到譚加拉朱都會哭，還說他最初拒絕拍照，但經家人勸說後改變心意。

列拉瓦蒂把他一張面露微笑、用拇指與食指比出愛心的照片裱起來。她告訴法新社說：「我看這些照片的時候很開心，至少相片中還有他的身影。」

儘管如此，她仍不免納悶譚加拉朱生前最後幾天的心情，「他們知道自己就快死了。這很殘忍，你懂嗎？」

© 2023 AFP