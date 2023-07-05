探究法國暴動背後更深原因 馬克宏會見300市鎮首長

（法新社巴黎4日電） 法國總統馬克宏今天會見數以百計官員，針對警察在攔檢過程中槍殺一名青少年、導致全國陷入動亂一事，探究背後「更深層次的原因」。

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法國一個多星期的暴動導致300多個市鎮受到破壞，隨着情勢趨緩，馬克宏今天在巴黎艾里賽宮（Elysee palace）會見這些市鎮首長。

根據與會人士說法，馬克宏說：「已永久恢復平靜了嗎？我會審慎以對，但我們前幾日所見的風口浪尖已經過去。」

17歲非裔青少年奈爾（Nahel M.）6月27日因拒絕臨檢，在巴黎郊區遭員警近距離射殺，引發民眾怒火，並再度引髮長久以來有關法國警察部門中存在種族主義的指控。這起事件掀起的暴亂和搶劫，讓法國政府連日來疲於奔命。

法國內政部表示，昨晚，各大城市的暴力事件在24小時內大幅減少了一半，全國有72人被捕。

法國總統府官員表示，今天與市鎮首長的會議中，馬克宏希望「展開一項辛苦的長期任務，以了解這些事件背後更深層次的原因」。

然而，左右翼官員卻相互指責，並堅持自己的一套解決方案。中間派的馬克宏最後在會議尾聲表示，各方未能取得「共識」。

他補充說，他的政府將在夏季期間「找出非常實際的解決方案」。他還說：「打鐵必須趁熱。」

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