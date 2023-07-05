法國非裔青年之死 法國老問題浮出檯面

（法新社法國南泰爾4日電） 法國17歲非裔青少年奈爾（Nael）一周前因拒絕臨檢遭員警射殺，巴黎郊區藍領居民指出，這起事件重燃年輕族群怒火，也令法國種族主義、警察暴行等更深層問題再受關注。

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自奈爾被員警持槍射殺後，他生前居住的南泰爾（Nanterre）住宅區連日發生暴動事件，街道上留下燒毀的汽車、融化的垃圾桶和無數疾呼「為奈爾討公道」的塗鴉。

一名16歲男孩29日參加向奈爾致敬的抗議遊行時說道：「（警察）總是針對同一群人，非裔、阿拉伯人、工人階級社區…他們就這樣殺害一個17歲男孩，無緣無故。他的死令我們憤恨不平。」那場抗議遊行隨後演變成警民間的激烈衝突 。

幾天後，39歲的穆罕默德（Mohamed）坐在住宅區旁邊的公園裡告訴法新社：「人們已經受夠了，憤怒不斷積累，這種感覺似曾相識…我當然明白，我也是在這裡長大的。但燒毀學校和商店仍是瘋狂之舉，因為這傷害到我們所有人。」

52歲的民間團體負責人阿卜杜尼（Fatiha Abdouni）說:「現在我們必須傾聽年輕人的聲音，傾聽他們的沮喪和憤怒。」

她說，巴黎貧困郊區的年輕人面臨「日常困難以及學習、工作和居住機會的不平等」。

對她而言，奈爾的死明顯是重新點燃「更深層次問題的火花」。

© 2023 AFP