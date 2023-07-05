美聯邦法官頒令限制聯邦官員聯繫社媒平台

（法新社華盛頓4日電） 美國聯邦法官今天下令，拜登政府部分官員和機構不得為了審核調整網路貼文內容，與社群媒體公司進行聯繫。

廣告 繼續瀏覽後續

路易斯安那州聯邦地區法官道蒂（Terry Doughty）的裁決是回應一項由路州和密蘇里州共和黨籍檢察長所提出訴訟。

訴訟指控，聯邦政府官員在要求社群媒體公司打擊疫苗和選舉不實訊息時，做法太過頭，恐有箝制言論自由的疑慮。

美國部分保守派人士宣稱，拜登政府假借COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和不實消息恐掀威脅的名義，對線上異己觀點行審查和壓制之實。

裁決書以美國憲法第一修正案的言論自由條款為基礎，下令衛生及公共服務部（HHS）、聯邦調查局（FBI）等政府機構不得與社群媒體公司聯繫，以「任何敦促、鼓勵、施壓或誘導方式」來達到「移除、刪去、壓制或削減獲保障之內容」的目的。

白宮官員表示，司法部正在審查這項命令並將評估其選項。

聯邦法官的裁決書也直接點名這項命令的適用對象，包括國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）、網路安全和基礎設施安全局（CISA）局長伊斯特利（Jen Easterly）和白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）等。

聯邦法官雖發布這項禁令，但仍有例外，例如政府與官員可以為了對國安風險和犯罪活動示警，而與社群媒體公司進行溝通。

臉書（Facebook）和Instagram母公司Meta Platforms、推特（Twitter）、Alphabet旗下的YouTube均未回應置評請求。

有些專家批評這項裁決，說當局必須在揭露謊言與審查或限制言論自由之間取得平衡。

哥倫比亞大學（Columbia University）奈特第一修正案研究所（Knight First Amendment Institute）所長賈佛（Jameel Jaffer）表示：「法院在本案中下達的命令絕對太過廣泛。這不僅可使平台免受脅迫，也使其免遭批評。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2023 AFP