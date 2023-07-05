菲律賓海巡隊指控中國海警採取危險行動 阻撓仁愛暗沙運補

（法新社馬尼拉5日電） 菲律賓海巡隊今天表示，近日協助赴南海仁愛暗沙運送補給時，遭中國海警船尾隨、騷擾和阻撓，附近還出現2艘中國海軍艦艇，顯示中方正加大力度阻撓菲國海巡船抵達仁愛暗沙。

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菲律賓於1999年刻意將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺到仁愛暗沙，並派遣軍力駐守，藉以主張實際控制，因此需定期派員前往換班並運送補給。

菲律賓海巡隊西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天推文表示，2艘菲國海巡船6月30日協助菲律賓海軍行動，護送一艘船隻前往仁愛暗沙。

塔瑞耶拉說，進入仁愛暗沙12海里範圍內後，2艘船體明顯更大的中國海警船持續在距離他們約100碼處，尾隨、騷擾和阻撓菲方海巡船。「這些中國海警船悍然無視國際海上避碰規則（COLREGs），試圖堵住航道，阻止菲律賓海巡船接近愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）。」

他表示，菲方尤其對2艘中國海軍艦艇出現在仁愛暗沙深感憂慮和警覺。因為菲律賓海軍的補給行動本質上完全出於人道主義，「中國卻部署了他們的軍艦，引發更深的擔憂」。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

另據報導，塔瑞耶拉受訪表示，中國海警「危險地操縱」2艘海警船，一度刻意阻斷菲國海巡船航行路線，迫使菲方船隻減速以避免碰撞。

塔瑞耶拉說，雙方相互以廣播宣示海域主權時，中國海警船距菲方船隻「不到100碼」。

他表示，菲方執行運補任務時，除了2艘中國海警船和2艘海軍艦艇，仁愛暗沙東北方入口處還出現6艘中國海上民兵船。

© 2023 AFP