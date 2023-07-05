IAEA署長會見福島居民 盼緩解對排放核處理水擔憂

（法新社福島縣磐城5日電） 日本計畫將曾發生事故的福島第一核電廠核處理水排放入海，聯合國國際原子能總署署長葛羅西今天會見福島縣居民，以緩解他們對核處理水安全性的擔憂。

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國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）認為日本有意將核處理水排放入海的計畫符合國際安全標準。這項將日積月累、貯藏在核電廠內核處理水排放入海的計畫將需要30至40年的時間。

葛羅西（Rafael Grossi）在福島縣磐城的一場會議上承認，人們對排放計畫仍存在擔憂。

葛羅西在會議上告訴當地居民和官員：「這些複雜的圖表和統計資料是一回事，但在現實中，人們的現實、經濟的現實、社會情緒和觀感的現實可能是不同的。」

這項計畫受到一些地區鄰國的反對，北京當局曾公開譴責，福島的一些社群，尤其是漁業組織也表達反對，擔心顧客將因此迴避他們的漁獲。

葛羅西指出：「正如IAEA所證實的那樣，這是一個普遍的做法，全世界許多地方都同意並遵守。」

儘管如此，一些當地居民仍感到憤怒，擔心核處理水的排放會造成聲譽的損害。

福島縣漁業協同組合聯合會會長野崎哲表示，日本政府曲解當地民意，他說當地民眾仍強力反對這項計畫。

野崎哲告訴葛羅西：「我們漁業從業者別無選擇，只能做出激情的反應，並強化立場。我懇求你意識到…『ALPS處理水』的排放計畫是在反對聲浪中進行。」

葛羅西表示，他沒有「魔杖」能緩解人們的擔憂，但指出IAEA將設立一個常設辦公室，對排放畫進行長期審查。

葛羅西指出：「我們將在未來數十年和你們一起待在這裡，直到貯藏在反應爐周遭的核處理水都安全地排放。」

© 2023 AFP