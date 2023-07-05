UN憂黑海穀物協議將到期 俄尚未宣布是否同意展延

（法新社日內瓦5日電） 聯合國（UN）今天對一項讓烏克蘭穀物出口的協議能否存續表示「擔憂」，這項協議有可能在兩周內破裂，威脅世界最脆弱地區的糧食安全。

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為緩解全球糧食危機簽訂的「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative, BSGI）即將在17日到期，除非俄羅斯同意延長該協議。俄國在2022年2月全面入侵烏克蘭，戰事至今仍持續。

莫斯科當局對另一項涉及俄國食品及化肥出口的平行協議的運作感到不滿，並在昨天表示，已無展延「黑海穀物倡議」的理由。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天談到穀物出口協議時表示：「我們尚未正式宣布決定，我們將適時宣布。」儘管俄國與烏克蘭的衝突已進入第17個月，「黑海穀物倡議」允許來自烏克蘭的穀物經安全通道出口。

俄國持續表示，由於自身食品及化肥出口受到的阻礙，他們沒有理由在7月17日後展延協議。但培斯科夫指出，西方國家仍有時間解決這些問題。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）秘書長葛林斯潘（Rebeca Grynspan）在日內瓦對記者表示：「毫無疑問，我們感到擔心，因為這兩項在伊斯坦堡（Istanbul）簽訂的協議對糧食安全和南方世界（Global South）的開發中國家非常重要。」

聯合國貿易和發展會議一直為這些協議居中協調。

© 2023 AFP