WTO限制有害漁業補貼 日本正式接受協定

（法新社日內瓦4日電） 世界貿易組織（WTO）今天表示，日本加入美國、中國、歐盟的行列，正式接受WTO限制有害漁業補貼的協定。

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歷經20多年談判，旨在禁止鼓勵過度捕撈並威脅全球魚類資源永續生存的補貼，最終於去年6月達成協定。

WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）從日本駐日內瓦大使山崎和之手中，接過日本接受協定的文件。

伊衛拉說道：「我要歡迎日本正式接受漁業補貼協定（Agreement on Fisheries Subsidies）。」

她還說：「考量到日本是漁業大國，及作為WTO的堅定支持方地位，這個重大一步，具有非常重要的意義。」

「當我們繼續應對過度捕撈和魚群資源枯竭帶來的挑戰時，日本和更廣泛WTO成員的積極參與將是至關重要。」

這項協定禁止對非法、未通報、未受監管的捕撈活動或過度捕撈魚群資源提供補貼。

協定也禁止對在未受監管的公海捕魚提供補貼。

同時，WTO成員正繼續為懸而未決的問題進行談判，希望2024年2月WTO在阿拉伯聯合大公國舉行下一次部長級會議時，對協定的附加條款能達成共識。

山崎和之表示：「這傳達了我們作為一個四面環海、長久以來熟悉漁業資源的國家，且身為多邊貿易體系的堆動者，（和各國）共同努力確保糧食安全，以及在規範下實現漁業可永續發展的堅定決心。」

包括貝里斯、加拿大、中國、歐盟、冰島、日本、奈及利亞、塞席爾、新加坡、瑞士、阿拉伯聯合大公國和美國在內，已有12個WTO成員接受協定。

為了實施這項協定，164個WTO成員中，需有2/3必須向WTO提交接受協定的文件。

© 2023 AFP