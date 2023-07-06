最後一次發射升空 阿利安5型火箭送衛星上軌道

（法新社巴黎5日電） 歐洲的阿利安5型火箭（Ariane 5）今天最後一次發射升空，運送兩枚軍用通訊衛星上軌道。

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阿利安5型火箭於格林威治時間5日22時左右，自法屬圭亞那庫魯（Kourou）發射升空，並依計畫於大約30分鐘後部署兩枚衛星。

阿利安5型火箭於1996年首次發射，不過以失敗收場，於發射40秒後因偏離軌道而自行引爆。而這類失敗僅於2002年再發生過一次。

當時參與阿利安5型火箭工作的工程師吉利柏特（Herve Gilibert）表示，2002年的爆炸是一次「創傷性經歷」，「在我們心中留下了深刻印象」。

但阿利安5型火箭隨後展開了一連串成功的任務。

吉利柏特表示，最初的顛簸有着「正面影響，讓我們不敢鬆懈」。

事實上，阿利安5型火箭的信賴度聲名遠播，連美國國家航空暨太空總署（NASA）2021年都放心把價值100億美元（約新台幣3145億元）的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）交給它來運送升空。

歐洲太空總署（ESA）太空運輸負責人紐恩希旺德（Daniel Neuenschwander）表示，以商業用語來說，阿利安5型是「歐洲太空活動的先鋒」。

阿利安5型能夠承載比上一代阿利安4型大得多的負載，不僅使得歐洲握有競爭優勢，並讓歐洲大陸在通訊衛星市場上站穩腳跟。

然而，火箭發射市場日益被億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的美國企業「太空探索科技公司」（SpaceX）把持。SpaceX如今每周發射一次。 在沒有其他選項下，歐洲太空總署不得不求助於競爭對手SpaceX的獵鷹9號火箭（Falcon 9），並於本月2日成功將歐幾里得（Euclid）天文望遠鏡送上太空。

歐洲太空總署也將運用SpaceX的火箭來替EarthCARE觀察任務發射衛星。

本月稍早，歐洲太空總署署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）在巴黎航空展承認，現階段屬「困難時期」，並說大家都在「加緊工作」以讓阿利安6型和織女星C型（Vega-C）火箭準備好接下重責。

© 2023 AFP